Svolta al cimitero di San Michele a Cagliari: col nuovo tempio 2 mila cremazioni l’anno

Boom delle cremazioni e addio seppellimenti. Le abitudini cambiano e anche il cimitero di San Michele si adegua e si attrezza. L’attuale impianto non è infatti in grado di sopportare un incremento (previsto) dei carichi di lavoro e così ecco il nuovo “tempio crematorio” che implementa la struttura esistente e porta a due i forni attivi. Potrà eseguire 6 e più cremazioni in un ciclo lavorativo di 8-10 ore: con questo regime saliranno a 2 mila e più le cremazioni all’anno a Cagliari. Nascerà nella zona accanto agli uffici e a via Monferrato in un’area di mille e 500 metri quadrati, nell’ambito di un project financing.

Il progetto è stato strutturato in base ad una logica utilizzazione degli spazi interni ed esterni rispetto all’iter normalmente previsto per l’estremo saluto cadenzando le fasi del rito: accoglienza della salma presso la struttura, commiato, effettiva cremazione, consegna delle urne cinerarie, quest’ultima collegata visivamente al giardino del ricordo che troverà spazio all’esterno della struttura.

Particolari attenzioni saranno posti nelle sistemazioni interne, sia per gli arredi che per le luci, che dovranno garantire ai partecipanti una forma di intimità e di serenità. Niente odoro sgradevoli e massima silenziosità durante il funzionamento. La struttura sarà divisa in due settori di cui uno solo visitabile dal pubblico, che ospiterà la sala del commiato, le sale mortuarie, la zona di attesa e gli spazi di servizio. Mentre quella degli operatori sarà dotata di percorsi separati ed ingressi separati e comprende l’impianto di cremazione (contenente anche le celle refrigerate), i servizi e gli spogliatoi per gli addetti.