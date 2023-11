Sviluppo territoriale del Gal Barigadu-Guilcer: via al coinvolgimento delle comunità

Oristano

Il calendario degli incontri, per un mese

Prosegue il processo di progettazione partecipata per lo sviluppo territoriale del Gal Barigadu-Guilcer, avviato nel quadro della pubblicazione dell’avviso congiunto per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipato, finanziate con i fondi FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) ed FSE+ (Fondo Sociale Europeo).

“L’opportunità della nuova programmazione contribuirà alla scelta delle strategie per lo sviluppo nei prossimi anni nel territorio del GAL”, spiegano i referenti. “L’assemblea del 24 ottobre, alla quale hanno preso parte i soci pubblici e privati del GAL, ha dato il via a questo processo”.

“Il percorso si caratterizza per un chiaro e convinto processo di coinvolgimento della comunità a cui sono chiamati a partecipare cittadini, imprese, organizzazioni del territorio, per la definizione delle priorità e delle azioni che saranno implementate nei prossimi anni, per migliorare la qualità della vita nella comunità, favorire lo sviluppo economico e la crescita culturale”, proseguono.

Il percorso prevede l’identificazione dei punti di forza e delle opportunità da cogliere per il territorio, l’individuazione delle esigenze di aziende, organizzazioni e cittadini e e infine la definizione delle azioni attivabili con il finanziamento, in coerenza con esigenze e risorse del territorio.

Questo calendario degli eventi tematici e degli incontri conclusivi.

3 novembre ore 18 – Sedilo

Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari

locali de Sa Prama Ighina, via Demuro 17

7 novembre ore 17:30 – Paulilatino

Servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi

Su Sotziu, piazza Rinascita 8

9 novembre ore 17:30 – Tadasuni

Sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali

ristorante Brasia BBQ Agricolo, corso Impero

14 novembre ore 17:30 – Neoneli

Sistemi produttivi locali artigianali e manifatturieri

cantina Bentu Luna, SP 15

27 novembre ore 17:30 – Ula Tirso

Incontro di validazione della strategia

Scelta degli ambiti prioritari e delle azioni del Piano di azione, in coerenza con le volontà emerse dagli incontri tematici e attraverso una riflessione e discussione generale

agriturismo Sa Tanchitta, loc. Meleddu 1

5 dicembre ore 17:30 – Ghilarza

Incontro di approvazione del Piano di azione

Discussione finale e approvazione del Piano di Azione in assemblea aperta al territorio.

auditorium comunale, viale Antonio M. Carta

Il calendario di incontri è stato aperto il 31 ottobre, ad Abbasanta, con la presentazione del percorso di progettazione partecipata e l’illustrazione delle caratteristiche della nuova programmazione.