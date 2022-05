CAGLIARI. Cagliari green and blue, lo sviluppo sostenibile come modello da adottare per la pianificazione integrata di città, porti e territori. Un’occasione per ripensare l’intero sistema economico della città di Cagliari che valorizzi l’ambiente, le risorse naturali in una logica di economia circolare, di riqualificazione e di logistica green. Per cogliere appieno questa sfida-opportunità è indispensabile innestare una maggiore responsabilità individuale in modo da far crescere cittadini sempre più consapevoli e disposti a prendersi realmente cura del bene pubblico.

Questi temi verranno approfonditi nel primo incontro – confronto tra il Dicaar, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura e Aidda, l’associazione Donne Imprenditrici e Dirigenti d’Azienda intitolato: “Cagliari green and blue city” che si svolgerà venerdì 27 maggio nella Facoltà di Ingegneria in Piazza D’armi a Cagliari, dalle 9 alle 13.30.

I lavori si apriranno con un video fatto realizzare dall’associazione Aidda delegazione Sardegna intitolato: “Cagliari città da amare”. Con l’intento di stimolare una riflessione, uno storytelling visuale d’impatto, metterà l’accento su luci e ombre della città del sole dove la bellezza e il degrado continuamente convivono evidenziando le potenzialità attrattive ancora inespresse del capoluogo isolano, naturalmente vocato al turismo.

Dopo i saluti, affidati a Giorgio Massacci e Giuseppina Vacca di Unica Dicaar, alla presidente dell’associazione Aidda, Rosi Sgaravatti e a Roberto Mura della Città Metropolitana di Cagliari, seguiranno gli interventi di Francesca Bragaglia, Elena Novati e Maria Assunta Pintus in rappresentanza delle donne imprenditrici e dirigenti d’azienda sul tema: Equilibrio, benessere e partecipazione.

Ginevra Balletto di Unica Dicaar si focalizzerà sulla “transizione urbana dell’economia circolare per lo sviluppo sostenibile” e Mara Ladu su “la città sostenibile: nuovi valori dello spazio urbano”. Terminerà la sessione Luigi Mundula di Unica Dicaar che tratterà il tema del “piano della città metropolitana: dialogo e prospettive tra comunità e istituzioni”.

Seguirà una tavola rotonda, coordinata dalla giornalista RAI Incoronata Boccia, cui parteciperanno: Azzurra Rinaldi, docente di Economia Politica e di genere dell’Università Unitelma Sapienza, componete del comitato scientifico dell’osservatorio Terziario Manageritalia che spiegherà perché è indispensabile puntare su un’economia più sostenibile. Elisabetta Masucci, co-founder event manager Green Blue Days, si soffermerà sullo stato dell’arte tra green e blue economy mentre Alessandro Becce, amministratore delegato FHP Holding portuale e presidente della Sezione Porti di Confindustria Venezia, incentrerà il suo ragionamento su “un mare di opportunità: shipping e logistica sostenibile”. Francesca Maria Montemagno, fondatrice della startup Smartive, tratterà della “innovazione al servizio della sostenibilità”. Infine, Maria Sias, presidente dell’associazione ICS, spiegherà perché la riqualificazione sostenibile è necessaria.