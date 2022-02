L’incontro si svolgerà in modalità ibrida: nella Sala Consiglio della Camera di commercio, a Cagliari, Largo Carlo Felice n. 72, primo piano, col rispetto delle normative anticovid-19; e in video collegamento, accedendo anche da remoto tramite piattaforma zoom webinar attraverso il seguente link: https://conference-web-it.zoom.us/j/89889937521?pwd=QXFPeXlpYUUrMmN4azZXVmI1UHNoZz09#success

Le riflessioni che emergeranno dal tavolo costituiranno l’input per la redazione del “Libro Bianco delle priorità infrastrutturali della Sardegna”, documento che conterrà una selezione di opere indifferibili necessarie per superare la crisi in atto e recuperare competitività.

L’evento si inserisce nell’iniziativa “Il sistema camerale per lo sviluppo infrastrutturale e la ripresa dell’economia sarda” ed è organizzato nell’intento di condividere gli esiti di un’analisi su domanda e offerta di infrastrutture materiali e immateriali – che verranno presentati nell’occasione – e per ascoltare le esigenze e i fabbisogni del sistema imprenditoriale locale.

La Camera di commercio di Cagliari Oristano, in collaborazione con le Camere di commercio di Nuoro e Sassari e con Uniontrasporti, ha promosso un tavolo di confronto per lo sviluppo, che si terrà a Cagliari questo pomeriggio alle 15.30.

Fonte: Link Oristano

