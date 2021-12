“Svenuta in auto dopo un incidente in viale Monastir a Cagliari, cerco gli angeli che mi hanno salvata”

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a

“Cerco gli angeli che mi hanno salvata”. Daniela Pau, badante di 53 anni di Assemini, lancia un appello a poche ore da un incidente che le è capitato in viale Elmas a Cagliari. La donna racconta di esser stata tamponata: “Il guidatore si è fermato, abbiamo compilato tutte le carte”. E così si è rimessa in marcia verso Cagliari: “All’altezza di viale Monastir ho sentito un forte calore alla testa, ho avuto la forza di suonare il clacson prima di fermarmi sul bordo della strada. Al mio risveglio ero dentro un’ambulanza del 118”, spiega. “I soccorritori mi hanno detto che un uomo e una donna sono rimasti con me sino al loro arrivo, tenendomi la mano e controllando i miei documenti. Sono loro i due angeli che voglio incontrare per poterli ringraziare”.Daniela Pau è stata portata al Brotzu: “Mi hanno messo il collare, dovrò tenerlo per sette giorni. Per fortuna sono viva e sto abbastanza bene, ho solo avuto una perdita della lordosi cervicale. Chiunque possa mettermi in contatto con l’uomo e la donna che mi hanno salvata mi chiami al +393385446288”.