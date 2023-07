Svegliati in casa da due ladre, ne consegnano una alla polizia

Cagliari

Riposo pomeridiano interrotto bruscamente per due fratelli

Intorno alle 15,30 riposavano nelle proprie stanze, in un appartamento in via Dante a Cagliari, quando sono stati svegliati da strani rumori.

Due fratelli hanno sorpreso così nella propria casa due donne, che hanno tentato di fuggire precipitosamente.

Sono riuscite ad arrivare alla strada, ma qui una delle due ha inciampato ed è caduta, permettendo agli inseguitori di raggiungerla e bloccarla. L’altra invece ha continuato a correre ed è sparita nelle vie laterali.

I padroni di casa hanno chiamato la polizia e poco dopo una pattuglia ha portato in Questura la ladra maldestra, che probabilmente aveva pensato di trovare l’appartamento vuoto.

La donna è stata dichiarata in arresto per il reato di tentato furto in abitazione, per oggi è prevista l’udienza di convalida in Tribunale.

Sabato, 29 luglio 2023