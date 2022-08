I carabinieri del reparto territoriale di Olbia, durante un dedicato servizio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio a seguito dei frequenti furti avvenuti nelle ville della Costa, hanno denunciato un ventiquattrenne ed un diciannovenne, entrambi con precedenti penali, ritenuti responsabili, a diverso titolo, di un furto in una villetta di Porto Cervo. Da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che i ladri si sono introdotti nell’abitazione in piena notte, accedendo da una porta finestra lasciata socchiusa, mentre erano presenti i proprietari, entrambi addormentati. Solo la mattina si sono accorti dell’assenza di effetti personali, telefoni cellulari, un iPad e denaro. Il tempestivo avvio delle indagini ha permesso di localizzare e riconoscere i malviventi in un centro commerciale della città.

Si tratta di due cittadini brasiliani, lavoratori stagionali di ristoranti della zona. Fermati e perquisiti dai militari, sono stati trovati in possesso di parte della refurtiva. Il resto del malloppo è stata ritrovata nel loro appartamento di Porto Cervo. Le indagini sono ancora in corso, anche per appurare il coinvolgimento dei due brasiliani in altri furti avvenuti nella zona.

