Suv travolge un'utilitaria tra Villaputzu e Porto Corallo, morta una donna

Incidente stradale mortale sulla provinciale 99 tra Villaputzu e Porto Corallo. Un Suv condotto da un uomo ha travolto un’utilitaria appena uscita da una strada di campagna, un semi frontale fra i due mezzi in cui la donna ha avuto la peggio.

Secondo una prima ricostruzione, la donna guidava un’utilitaria che, per cause non ancora accertate, è stata centrata frontalmente da un suv Audi Q7, condotto da un 30enne e con a bordo una giovane. Nell’impatto la conducente dell’utilitaria è morta sul colpo. Contusi lievemente gli occupanti del suv. Sul posto, oltre ai carabinieri sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Il traffico nella zona sta subendo rallentamenti.