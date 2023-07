Suv si ribalta lungo la strada statale, in quattro all’ospedale

Nuoro

Nell’incidente coinvolti alcuni turisti

Quattro turisti sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la Statale 131 Dcn al km 100,600, a ridosso dello svincolo di Siniscola.

Per cause da accertare l’autista di un suv Mercedes ha perso il controllo del veicolo mentre viaggiava in direzione di Olbia. L’auto si è ribaltata nella corsia di marcia.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco di Siniscola e gli agenti della polstrada di Nuoro.

I quattro turisti e l’autista, sono stati trasferiti per accertamenti al Pronto soccorso.

Gli agenti della polizia stradale sotto le direttive del comandante Roberto Piredda devono ora accertare le cause che ha provocato l’incidente.