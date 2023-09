Supporto psicologico dopo il Covid: la Asl di Oristano capofila di un progetto regionale

Oristano

Avviso pubblico per la ricerca di professionisti

Un progetto di promozione del benessere personale rivolto a tutte le Asl della Sardegna. L’obiettivo è favorire l’accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione. Nello specifico un aiuto rivolto ai pazienti affetti da patologie oncologiche e i loro familiari, ma anche a minori e adolescenti in età scolare. Un progetto per il quale la Regione ha assegnato il ruolo di capofila alla Asl 5 di Oristano. Ecco perché proprio l’azienda sanitaria oristanese ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di professionisti con la laurea in psicologia, e specializzazione in psicoterapia, per la formazione di una graduatoria finalizzata al conferimento di incarichi libero professionali per servizi psicologici nelle diverse aziende sanitarie dell’isola. Le richieste vanno presentate entro il prossimo 21 settembre.

“La pandemia ha determinato una condizione di grave malessere psicologico fra la popolazione, collegato a isolamento sociale e ha modificato pesantemente gli stili di vita delle persone”, ha spiegato Claudia Marras, psicologa del consultorio familiare di Oristano e coordinatrice del progetto, assieme al direttore del distretto di Oristano, Peppinetto Figus, “un cambiamento, che ha interessato soprattutto le persone più vulnerabili, come anziani, minori e pazienti affetti da gravi patologie. È subentrata la paura, che ha inibito in diversi casi anche il ricorso alle cure. Questo progetto risponde dunque all’esigenza di prevenzione, tutela della salute e cura dei bisogni psicologici inespressi e non individuati. Per questo occorre fare rete con i servizi sociali e sanitari presenti nei vari territori”.

La dottoressa Marras ha proseguito: “Al raggiungimento di questo obiettivo lavoreranno i professionisti, che saranno individuati attraverso questo avviso pubblico. Si farà rete fra servizi psicologici territoriali di Asl, enti locali e terzo settore al fine di mettere in campo progetti multidisciplinari di promozione alla salute rivolti alle comunità. E ancora collaborazione con gli sportelli psicologici e psicopedagogici degli istituti scolastici per costruire progetti di prevenzione e promozione alla salute rivolti ai ragazzi e potenziare la collaborazione con i servizi psicologici delle unità ospedaliere, che hanno in carico pazienti con patologie oncologiche per interventi di sostegno rivolti ai singoli e alle loro famiglie”. La sede di lavoro sarà individuata dalla Asl di assegnazione.

“Siamo onorati di essere stati scelti come Asl capofila di questo importante progetto regionale di prevenzione e promozione del benessere della persona”, ha detto il direttore generale della Asl 5, Angelo Maria Serusi, “un progetto che inciderà positivamente sulla qualità di vita di tutti i sardi”.

Tutta la documentazione relativa all’avviso pubblico è disponibile nel sito della Asl di Oristano, nella sezione dell’Albo Pretorio e nella sottosezione “Comunicazione, Avvisi e Manifestazioni di Interesse”.

Martedì, 12 settembre 2023