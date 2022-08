Supersound e Radio Casteddu, cresce l’informazione regionale in diretta: quattro edizioni con tutte le news della Sardegna. Potenziata ulteriormente la sinergia tra Casteddu Online e Radio Supersound, la radio leader tra i giovani e non solo: quattro edizioni al giorno dalla mattina alla sera su Supersound con tutte le notizie di tutta la Sardegna, al microfono Jacopo Norfo e Paolo Rapeanu. Dopo il successo dei primi tre mesi, la scelta di aumentare le news e la collaborazione tra due realtà editoriali che negli ultimi anni hanno letteralmente scalato tante posizioni. Casteddu Online con una media di 160mila lettori unici al giorno si conferma ormai da tre anni il giornale solo online più letto nell’Isola e in particolare nella Città Metropolitana di Cagliari. Supersound con cronisti del calibro di Matteo Bruni, Vittorio Sanna e tanti altri sta sbaragliando i concorrenti attirando sempre più ascoltatori giorno dopo giorno.

E ovviamente al centro del progetto c’è Radio Casteddu, la prima radio all news in Sardegna che sul Dab e sulle App, oltre che col player sul nostro sito, con un notiziario ogni ora e tanti programmi (a breve il nuovo palinsesto) ha l’obiettivo di diventare la prima radio di informazione nell’Isola. I notiziari su Radio Supersound, realizzati dalla redazione di Casteddu Online, vanno in onda ogni giorno alle 7,30, alle 8,30, alle 19 e alle 20, la nuovissima edizione appena lanciata. Le principali fasce orarie per chi magari è in auto, o vuole accendere le App, e ascoltare in poco più di tre minuti tutte le news fresche di giornata. Non solo le notizie principali di Cagliari e provincia ma anche quelle regionali di Alghero, Sassari, Olbia Nuoro e Oristano, città nelle quali Supersound è nel podio dell’audience sardo dell’Fm e del Dab. Vi aspettiamo in onda!

L'articolo Supersound e Radio Casteddu, cresce l’informazione regionale in diretta: quattro edizioni con tutte le news della Sardegna proviene da Casteddu On line.