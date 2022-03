Sassari

Un quindicenne bloccato alla cassa nel fine settimana, attività a rischio di sospensione

Fra i clienti in fila alla cassa in un noto supermercato di Sassari c’erano anche gli agenti della polizia locale, in borghese. E quando un ragazzo di 15 anni ha pagato alcune bottiglie di superalcolici sono intervenuti: bottiglie sequestrate e una telefonata al padre del minorenne.

Ora l’esercizio commerciale rischia la sospensione dell’attività, in caso di ripetizione dell’illecito. I controlli miravano ad arginare il fenomeno sempre più preoccupante della vendita di alcolici ai minorenni.

Come riferisce una nota del Comune, il Comando della polizia urbana nel fine settimana ha effettuato verifiche su una cinquantina di attività tra circoli, bar, negozi e supermercati in tutto il territorio comunale, rilevando una sola violazione.

Per la somministrazione di alcolici ai minori la normativa nazionale prevede una sanzione da 250 a mille euro. In caso di recidiva, si applica la sanzione da 500 a 2mila euro, con sospensione dell’attività per tre mesi.

Il divieto riguarda i minori tra i 16 e i 18 anni, mentre la somministrazione di alcolici ai minori di 16 anni è sanzionata penalmente dall’articolo 689.

