Oristano

Violate sistematicamente anche in Sardegna le norme su orari e turni di riposo

Per evitare la chiusura del servizio, la responsabile del Pronto soccorso del San Martino, nelle scorse settimane, è dovuta rimanere al lavoro per ben oltre 18 ore. Anche i suoi colleghi si sobbarcano sistematicamente molte più ore del dovuto. E il loro non è un caso isolato. Si stima infatti che negli ospedali sardi il 16,2 % dei medici lavori oltre le 48 ore, mentre un medico su due rimane a lavorare ogni settimana anche 10 ore in più del dovuto.

È quanto emerge da un sondaggio promosso a livello nazionale dalla Cimo – Fesmed, il sindacato dei medici ospedalieri. Secondo lo stesso sondaggio, nell’isola solo il 30,8 % dei camici bianchi rispetta l’orario di 38 ore previsto dal contratto di categoria. Non sono diversi i dati emersi a livello nazionale, dove un medico ospedaliero su cinque supera l’orario di 48 ore alla settimana. Come il medico dell’ospedale di Manduria, in provincia di Taranto, morto in corsia per infarto, che da tempo accumulava anche 24 ore consecutive di lavoro senza riposi, per far fronte alle esigenze del suo reparto, Medicina, e del Pronto Soccorso dello stesso ospedale.

Una situazione che la segreteria nazionale del sindacato Cimo – Fesmed considera non più tollerabile. Da qui la decisione di chiedere l’intervento dell’Ispettorato nazionale del Lavoro per ogni violazione della normativa europea sull’orario di lavoro. Un impegno che coinvolge tutti i livelli dell’organizzazione: per l’inoltro delle singole segnalazioni, i medici potranno richiedere l’assistenza del sindacato sia a livello aziendale che nazionale.

“Riceviamo ormai quotidianamente denunce di medici costretti a lavorare per più di 48 ore a settimana, senza rispettare le 11 ore di riposo tra un turno e l’altro e in violazione della normativa europea sull’orario di lavoro , spiega in una nota il presidente del sindacato medici Cimo-Fesmed, Guido Quici.