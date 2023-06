Superflop del click day della Regione per la aziende turistiche: dopo due rinvii, nuovo stop

Dopo due rinvii sembrava la volta buona, e invece ancora una volta il sistema informatico della Regione ha fatto flop, costringendo a un nuova slittamento dell’attesissimo click day per i contributi alle aziende turistiche.

Impossibile accedere per le imprese del settore che, da questa mattina, hanno provato ad entrate nel sistema informatico regionale dedicato all’avviso Destinazione Sardegna lavoro 2022. Si tratta di quei contributi, stanziati dall’assessorato del Lavoro, per sostenere le imprese e gli addetti della filiera turistica, sotto forma di sovvenzione, parametrata sulla retribuzione mensile lorda dei neo assunti giovani al di sotto dei 35 anni di età e disoccupati di lunga durata (di età superiore ai 35 anni), in particolare donne. Immediata la sospensione del click day e il rinvio di due giorni: dalle 10 del 28 giugno 2023 fino alle 23:59 del 12 luglio per il target under 35 e dalle 10 del 29 giugno fino alle 23:59 del 13 luglio per il target over 35.

Furibondi gli albergatori, a loro volta travolti dalle polemiche degli ultimi giorni per i prezzi choc applicati nelle loro strutture.