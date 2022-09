Il Cagliari centra la seconda vittoria in serie B e si riprende dopo lo scivolone a Ferrara, la settimana scorsa, in casa della Spal. Ai rossoblù di mister Liverani basta un gol, al 28esimo, per battere il Modena e portarsi a sette punti in classifica. I sardi hanno dominato soprattutto nel primo tempo, con gli ospiti mai pericolosi sottoporta. Prima con Viola e poi con Mancosu il Cagliari prova a bucare la difesa avversaria. Dopo qualche tentativo, arriva l’assist perfetto di Nandez per Marco Rog. Qualche istante di palpitazione per i tifosi della Unipol Domus, con l’arbitro che prima annulla e poi convalida la rete. Rossoblù in palla, ma che si scoprono nelle ripresa, consentendo al Modena di rendersi pericoloso.

Ma tutto i tentativi dei gialloblú emiliani vanno a vuoto. Dopo 95 minuti il triplice fischio finale consegna al Cagliari il bottino pieno, con i giocatori che vanno a festeggiare sotto la Nord.

