Il Cagliari torna alla vittoria e lo fa contro il Brescia del patron Massimo Cellino. Super Luvumbo e Deiola, nel primo tempo, segnano i due gol decisivi. La rete al novantesimo minuti dei lombardi fa vivere tutto il recupero deciso dall’arbitro con il cuore in gola per i tifosi rossoblù. Ma la difesa regge e i tre punti finiscono nella cassaforte rossoblù dopo un solo punto nelle ultime tre gare, con ben due ko casalinghi. Le danze le apre Luvumbo al decimo minuto, sfruttando un errore colossale della difesa lombarda. Gli ospiti tentano qualche incursione nella metà campo sarda ma non sono incisivi, e al trentaduesimo Deiola insacca il 2-0 su perfetta imbeccata di Di Pardo. Il secondo tempo vede gli isolani controllare la gara ma spegnersi in attacco, pian piano. E il Brescia ne approfitta, Olzer al novantesimo buca Radunovic con un imprendibile sinistro. Sette minuti di tensione e apnea per i tifosi della Unipol Domus, che terminano al triplice fischio finale dell’arbitro Chiffi.

