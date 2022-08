Sessantaquattro anni dopo rieccoci lì, sul gradino più basso del podio. Meglio di noi solo Polonia, argento con 42.61, e Germania, oro con 42.34. L’Italia è di bronzo, Quartu e la Sardegna fanno festa per Dalia, la super saetta cresciuta nella pista d’atletica di Is Arenas.

L’Italia continua ad emozionare e conquistare medagli agli europei di atletica di Monaco e, dopo il bronzo di Filippo Tortu, arriva la seconda medaglia, dello stesso metallo, per Dalia Kaddari. L’atleta di Quartu trascina le compagne Zaynab Dosso, Anna Buongiorno e Alessia Pavese nella staffetta 4×100, al traguardo il cronometro si ferma a 42.84 ed è un nuovo record. L’Italia femminile non saliva sul podio della staffetta a quattro dal 1958.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail