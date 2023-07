"Suoni d'aria negli angoli", concerti al tramonto a Carloforte - Notizie

Note che risuonano in un ambiente di grande bellezza, con in primo piano la spiaggia di Lucaise circondata dalle scogliere a Carloforte. È lo sfondo di tre concerti al tramonto il 15, 25 e 29 luglio, sul palcoscenico allestito nella sovrastante "Residenza A Cova".

"Una costruzione ecosostenibile affacciata su uno scenario da favola", sottolinea l'attrice e regista Susanna Mannelli, sua la direzione artistica di Sun d'aixa in ti canti", "Suoni d'aria negli angoli", organizzata da Bötti du shcöggiu all'interno del cartellone "L'estate dei Botti".

L'inaugurazione è affidata alla cantante gallurese Daniela Pes, fresca vincitrice della Targa Tenco come miglior opera prima, con Spira, album d'esordio prodotto da Iosonouncane.

"Tra elegante e oscura elettronica dai beat a tratti galoppanti e ambient dal respiro cosmico, sette tracce avvolte dal canto di un'artista dal talento multiforme, votata alla destrutturazione della forma canzone e alla decostruzione della lingua per creare un mondo sonoro esoterico in cui l'arcaico, il contemporaneo e il futuribile si avviluppano l'un l'altro come nella danza gravitazionale di due galassie in procinto di fondersi", si legge nel testo di presentazione.

Melodie yiddish, gitane, celtiche e latine il 25: dalla Francia arriva Ô Trio, formazione composta da Livia Phoebe, arpa e voce, Sylvain Rabourdin, violino e Wadie Naim percussioni orientali.

La musica popolare del Brasile sarà al centro dell'appuntamento di chiusura, il 29. Sul palco i Kari - Oka, duo composto dalla cantante sassarese Margherita Lavosi e dal chitarrista siciliano Cristian Ferlito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Fonte: Ansa Sardegna