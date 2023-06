Sullo scooter, ubriaco: fermato e denunciato dai carabinieri

Cagliari

Per l’uomo anche il ritiro della patente e il sequestro del motociclo

In sella al suo scooter dopo aver bevuto troppo, perde l’equilibrio e viene fermato dai carabinieri. Per un uomo di 51 anni sono scattati la denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e il sequestro del suo Suzuki Burgman.

L’etilometro ha certificato un tasso alcolico pari a 1,51 grammi per litro, oltre il triplo del massimo consentito.

È successo nella notte, a Cagliari, nel largo Carlo Felice, intorno alle 2.45.

L’uomo è residente a Pula, ma di fatto vive nel capoluogo di Regione.

L’autorità giudiziaria e quella amministrativa sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.

Venerdì, 9 giugno 2023