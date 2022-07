Sulle Statali 131 e Dcn i cartelli stradali che indicano il Caip di Abbasanta

Abbasanta Più facile raggiungere il Centro di addestramento, da alcuni anni sede anche del corso per allievi agenti Da alcuni giorni due cartelli indicano la strada per raggiungere il Centro Addestramento e Istruzione Professionale della Polizia di Stato ad Abbasanta. “Sono stati installati sulla Statale 131 all’uscita per Abbasanta e sulla Statale 131 Dcn all’uscita per Abbasanta – Fordongianus”, spiega il direttore del Caip, Roberto Pietrosanti. “È la prima volta da quando il centro è stato creato che sulla 131 ci sono i cartelli che indicano la direzione per raggiungerlo”. Un segno – anche questo – dell’importanza che il centro di addestramento del Guilcier riveste ormai nel panorama regionale e nazionale. Alla fine di giugno si è chiuso il secondo corso allievi agenti della Polizia di Stato e non si esclude che il Caip di Abbasanta possa ospitare un terzo corso per allievi agenti di polizia. Per il prossimo autunno intanto è candidato ad accogliere gli agenti di alcune polizie europee che devono frequentare i corsi sui servizi di scorta e sicurezza, così come avvenuto in passato.

Roberto Pietrosanti

Nel Centro in queste settimane si lavora per interventi di riqualificazione a ammodernamento: “È quasi ultimato l’impianto di illuminazione di tutta la struttura e poi si procederà al rifacimento completo del corpo di guardia”. Il direttore Pietrosanti ha annunciato di aver richiesto ulteriori fondi per la ristrutturazione di altre palazzine: è in attesa di una risposta dal Ministero. Con l’ammodernamento dei vecchi edifici del centro sarà possibile aumentare i posti per i corsisti, che passerebbero da 180 a 200.

Il cartello stradale sulla Statale 131

Martedì, 26 luglio 2022

Fonte: Link Oristano