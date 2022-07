Oristano

Animazione, giochi per i più piccoli e gadget. L’iniziativa promossa da Unione ciechi con alcune associazioni

Due giornate di prevenzione sulla cecità in una delle località marina più frequentate della costa oristanese. La Sezione di Oristano dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti organizza, insieme a Iapb Italia Onlus, all’associazione Le Belle Donne e all’Ads Runner Oristano, l’edizione 2022 di “La prevenzione non va in vacanza – Giornate dealla prevenzione della cecità nel periodo estivo”. L’iniziativa è prevista sul lungomare di Putzu idu – Chiosco Mét beach service, giovedì 28 luglio dalle 9 alle 13 e venerdì 29 luglio dalle 16 alle 20. Previste animazione in spiaggia, giochi per bambini e distribuzione gratuita di gadget.

“Il sole è un’importante fonte di benessere per l’organismo”, spiega Leonardo Nurra, presidente della Sezione di Oristano dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, “ma può rappresentare un fattore di rischio e provocare danni irreversibili anche agli occhi. È fondamentale, quindi, mantenere un atteggiamento responsabile in estate e seguire alcune semplici regole”.

“La vista ci fornisce l’80% delle informazioni sull’ambiente circostante, per questo la salute dei nostri occhi è fondamentale per il nostro benessere”, prosegue il presidente Nurra. “Spesso non si fa prevenzione e si va dall’oculista quando ormai il problema è già in una fase importante”.

“In modo particolare durante la stagione estiva, al mare, sotto il sole e nelle lunghe ore trascorse in attività all’aria aperta, si ha cura di proteggere la nostra pelle con creme ad alto fattore di protezione solare. La stessa attenzione, tuttavia, non viene sempre dedicata agli occhi che, sebbene altrettanto sensibili, rischiano di essere trascurati”.

“La protratta esposizione alla luce del sole, soprattutto in luoghi con molto riverbero”, afferma ancora il presidente Nurra, “può causare l’infiammazione acuta della congiuntiva e della cornea con sintomi come gonfiore, dolore, lacrimazione e sensazione di sabbia negli occhi”.

“Per tutti questi motivi”, conclude il presidente della Sezione di Oristano dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, Leonardo Nurra. “la comunicazione di una corretta prevenzione anche durante il periodo estivo, attraverso la divulgazione di materiale informativo, rappresenta per la Sezione UICI di Oristano uno strumento fondamentale per instaurare delle relazioni con le realtà presenti nel territorio”.