Sulla Sardegna 4 giorni di caldo infernale: picchi di 44 gradi nel weekend e sino a martedì

La bomba di caldo non lascia la Sardegna ma le temperature “pazze” continueranno a regnare sin oltre metà luglio. Da sabato 15 sino a martedì diciotto luglio è previsto un ulteriore aumento del calore e le massime potranno arrivare a 44 gradi e, in alcuni casi, addirittura superare di qualche grado la già folle temperatura. Un metà mese da incubo, insomma, e la Protezione Civile mette tutti in guardia: “Non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta”.

E si solleva anche, di molto, il rischio incendi. La Protezione Civile regionale, con un nuovo bollettino, ha sollevato al livello “alto” l’allerta per pericolo di incendio che passa da gialla ad arancione nella zona di Cagliari per la giornata di domani, sabato 15 luglio 2023. La pericolosità è caratterizzata dal colore arancione e le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.