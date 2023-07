Sulla bici rubata scippa una pensionata e poi preleva 1.000 euro col bancomat

Samassi

Denunciato un giovane, ripreso dalle telecamere allo sportello automatico

In sella a una bicicletta rubata qualche giorno prima a un pensionato di 85 anni, ha strappato via la borsa a una donna di 70 anni ed è fuggito.

È successo tutto a Samassi e dopo lo scippo un trentenne è stato ripreso dalle telecamere dello sportello ATM del Banco di Sardegna, in corso Repubblica 54, mentre faceva alcuni prelievi con la carta rubata, per un totale di 1.000 euro.

La pensionata aveva commesso l’errore di annotare il PIN su un biglietto custodito assieme alla carta.

Ricevuta la denuncia e poi la segnalazione dei prelievi allo sportello automatico, i carabinieri hanno raccolto alcune testimonianze ed esaminato i video custoditi dalla banca, assieme a quelli di altri impianti privati. In questo modo sono arrivati a un trentenne di Samassi, disoccupato, già conosciuto per altre vicende.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per furto aggravato con strappo, ricettazione (non ci sono elementi per accusarlo del furto della bicicletta) e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

