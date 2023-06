Sulcitana, lavori infiniti e polemiche roventi: "Cittadini prigionieri, per fare 20 chilometri servono due ore"

“Prigionieri della SS 195 le comunità, il territorio, non meritano questa disattenzione”: lo sfogo di Carla Medau, anche ex sindaco di Pula, ha inviato una lettera al Prefetto di Cagliari e al Responsabile territoriale di Anas Spa, (e per conoscenza a tutti i sindaci della zona), per sollecitare un intervento che limiti i disagi delle comunità locali. Sono mesi ormai, che i cittadini sopportano i disagi per i lavori infiniti dei cantieri Anas, aperti per la manutenzione straordinaria della strada statale Sulcitana. “Preciso da subito che apprezziamo molto che i lavori vengano eseguiti, perché sono finalizzati al miglioramento della sicurezza e della viabilità dell’unica infrastruttura stradale di cui disponiamo. Ma affrontiamo quotidianamente code chilometriche, tra l’irritazione generale e qualche manovra spericolata alla ricerca di altre “vie di fuga” per raggiungere in tempi ragionevoli la propria destinazione. Non è accettabile è che per percorrere appena 20 chilometri si impieghino anche due ore. Ci sentiamo ostaggio, ci sentiamo prigionieri della 195, privati del nostro prezioso tempo e della stessa dignità, perché questa situazione, che limita l’esigibilità di un servizio essenziale, non è degna di un paese civile. Non è più accettabile che le nostre esigenze, i nostri diritti siano calpestati e genuflessi al ricatto dei “lavori necessari” senza che questi vengano eseguiti con buon senso, con modalità e tempi che non penalizzino la vita dei cittadini”.

Tante le lamentele da parte di chi si mette in viaggio “contro questa inaccettabile carenza organizzativa. A mio avviso è necessario che venga rivista l’organizzazione dei lavori, prevedendo per esempio l’inizio degli stessi in orari in cui non vi sia la massima concentrazione del traffico mattutino. Basterebbe farli iniziare alle 9.30 del mattino anziché alle 7.30. Per questo motivo ieri, ho inviato una lettera al Prefetto di Cagliari e al Responsabile territoriale di Anas Spa, (e per conoscenza a tutti i sindaci della zona), per sollecitare un intervento che limiti i disagi delle comunità locali. Spero che Anas adotti celermente dei correttivi perché la nostra pazienza, la nostra civile sopportazione, è davvero ridotta al lumicino. Siamo pronti a difendere i nostri diritti, se necessario, anche con iniziative forti”.