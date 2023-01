Sulcis: ministro Urso incontra Solinas su emergenze area - Sardegna

I temi dell'area industriale di Portovesme e in generale tutto il sistema produttivo del Sulcis Iglesiente sono stati al centro, questa mattina a Roma, dell'incontro tra il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas e il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso. In particolare sono state affrontate le questioni relative al mantenimento dei livelli occupazionali e dello sviluppo in filiere strategiche per il Paese.

Il nodo è la vertenza della Portovesme srl che ha annunciato lo stop al 31 gennaio delle produzioni del piombo nei due impianti di Portovesme e San Gavino (Sud Sardegna), a rischio ci sono 1.500 lavoratori (700 solo degli appalti), mentre 392 operai che operavano nella linea dello zinco si trovano in Cig fino a metà febbraio. L'azienda ha presentato progetti di riconversione delle due linee per la produzione di batterie al litio.

Fonte: Ansa Sardegna