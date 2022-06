Fordongianus

Prosegue la rassegna di invito alla lettura che anticipa il LEI Festival di Cagliari

Dalle vecchie terme di Fordongianus una discesa in kayak lungo il Tirso, tra natura e letteratura. Fa tappa anche nell’Oristanese la rassegna di invito alla lettura che anticipa il LEI Festival, in calendario nel tardo autunno a Cagliari, organizzato dalla Compagnia B di Alice Capitanio.

L’appuntamento a Fordongianus con “Un fiume di libri” è per domani, sabato 11 giugno. Dall’area delle vecchie terme partirà un reading letterario a tappe, durante un’escursione di rafting sul fiume Tirso. L’attore Angelo Trofa leggerà pagine da alcuni libri sul tema dell’avventura.

Il prezzo della discesa è di 25 euro a persona, con un massimo di 20 partecipanti. È necessaria la prenotazione, con una telefonata al numero 347/1138033 (Paolo). L’orario di incontro è fissato per le 9.30 e il tour avrà una durata di circa tre ore, fino alle 13. Sono disponibili posti in gommone, oltre che sui kayak singoli e doppi. Muta e giubbotti salvagente saranno forniti dagli organizzatori, che consigliamo di portare con sé acqua da bere, crema solare, cappello e/o occhiali da sole, un telo mare e degli snack o frutta.

L’obiettivo di “Un fiume di libri” è quello di valorizzare la letteratura offrendo ai partecipanti la possibilità di goderne in un ambiente naturale che lega le parole al territorio, invitando a vivere e amare gli spazi naturali in modo responsabile e ecosostenibile.

L’attività, aperta anche a principianti assoluti, sarà realizzata in collaborazione con l’associazione sportiva Kayak Fordongianus, che ha studiato il percorso per individuare i punti di sosta per la lettura.

Dopo Fordongianus, la rassegna proseguirà con una nuova iniziativa per domenica 12 giugno, alle grotte di San Giovanni a Domusnovas. Qui alle 10:30 avrà inizio il cultural trekking dal titolo “Il respiro delle grotte, Tra natura incantata e miniere”. In collaborazione con Janas Escursioni verrà organizzata una passeggiata all’avventura nel territorio di Domusnovas, passando all’interno della grotta di San Giovanni, accompagnati dal reading del libro “Il respiro delle grotte” di Natalino Russo (Ediciclo, 2021).

Oltrepassata l’affascinante chiesetta di San Giovanni, il sentiero si immerge subito in un bosco fitto, con i contrasti forti tra le rocce di calcare e la terra scura. Si intercetterà l’antico e pianeggiante percorso ferroviario, dove anticamente passavano i vagoni che trasportavano i minerali, e dal quale si potrà godere di una veduta emozionante.

Per l’ultimo appuntamento si tornerà a Cagliari con una serata dedicata al bookcrossing, per scambiare e mettere a disposizione dei partecipanti i volumi di seconda mano a titolo gratuito, con lo scopo di favorire e incentivare la lettura anche in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo. Durante la serata sarà realizzato un flash mob in cui si ballerà a ritmo di swing con una social dance di lindy hop, a cura dei ballerini e delle ballerine dei Cagliari Lindy Circus.

L’obiettivo è considerare il valore della lettura e del libro non solo come attività di isolamento ma come strumenti di socializzazione e di scambio culturale. L’evento sarà accompagnato da un reading dell’attrice Elena Pau in collaborazione con il festival Dialoghi di Carta, sul testo di Storia della notte di Jorge Luis Borges (Adelphi).

Per informazioni sui singoli appuntamenti e per le prenotazioni si può mandare una mail alla casella Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Venerdì, 10 giugno 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.