Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il prefetto Stelo ha colto, infine, l’occasione per sottolineare che “l’obiettivo comune e condiviso è quello di cogliere appieno le straordinarie opportunità offerte da un programma di investimenti di dimensioni mai registrate prima e che, se utilizzato al meglio, è in grado di cambiare le sorti del nostro territorio”.

“Le ingenti risorse a disposizione”, prosegue Stelo, “impongono un particolare sforzo a difesa dell’integrità dei progetti, schermandoli da possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. La Prefettura costituirà un attento presidio di legalità e promuoverà, anche in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ogni utile iniziativa di sensibilizzazione, prevenzione e, se del caso, di repressione, attraverso il coinvolgimento delle forze dell’ordine”.

“Due le direttrici di intervento”, spiega il prefetto, “la prima è quella di vincere la sfida legata alle difficoltà per tutte le fasi di realizzazione dei progetti, dalla loro ideazione alla messa a terra, superando la complessità delle procedure e la variabilità dei tempi assegnati agli organi tecnici per la realizzazione delle parti progettuali e contrattuali, che talvolta scontano la carenza di risorse professionali, la seconda è la ricerca di una formula di collaborazione attiva fra le istituzioni per evitare tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata”.

Fare presto e bene. Questo in estrema sintesi il contenuto di una recente e articolata circolare che il prefetto di Oristano Fabrizio Stelo ha indirizzare ai comuni e alle amministrazioni pubbliche coinvolte nei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia in qualità di titolari dell’intervento, che di soggetti attuatori o di enti controllori.

Un appello per non sprecare le straordinarie opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail