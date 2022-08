Cagliari

Provvedimento del questore

Il questore di Cagliari, Paolo Rossi, ha emesso un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, un cosiddetto daspo urbano, per due anni nei confronti di un uomo di 30 anni già denunciato per porto d’armi, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 14 agosto scorso, una richiesta al numero di emergenza 113 alle 3 del mattino segnalava nel viale Lungomare Poetto di Quartu Sant’Elena, all’esterno di uno stabilimento balneare, un uomo con un machete.

Una pattuglia della polizia lo aveva individuato a bordo di un’auto. Il trentenne era stato allontanato dal locale poiché importunava i clienti sia all’interno che all’esterno.

Nella vettura, trovati e sequestrati un machete lungo 52 centimetri circa e un coltello da cucina di 26,5 centimetri circa.

L’uomo, inoltre, evidentemente ubriaco, aveva danneggiato l’auto di servizio della polizia e minacciato gli agenti.

Il suo comportamento violento, in orario notturno, in prossimità di un esercizio pubblico, in una zona particolarmente frequentata da giovani, anche minorenni, secondo la questura di Cagliari ha arrecato un grave danno alla sicurezza e alla tranquillità pubblica ed ha rappresentato un potenziale pericolo per l’incolumità dei clienti del locale, i quali avrebbero potuto correre un grave rischio per la propria incolumità. Ora l’uomo non potrà più accedere dalle 18 alle 7 nei pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento collocati sul viale Lungomare Poetto e viale Golfo di Quartu o sostare nei pressi di questi. (AGI)

Mercoledì, 24 agosto 2022