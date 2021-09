Oristano

Il garante dei detenuti di Oristano denuncia l’assenza di un protocollo regionale di prevenzione

“L’ennesima sconfitta dello Stato italiano e dell’amministrazione penitenziaria sarda, abbandonata a se stessa”. È il commento del garante dei detenuti di Oristano, Paolo Mocci, che lamenta l’assenza di un protocollo regionale di prevenzione dei suicidi: “In Sardegna non c’è”, spiega.

“Ogni carcere ha fatto da sé, ma sulla base di cosa se non c’è quello regionale?”, si domanda Mocci, che due settimane fa aveva chiesto di conoscere il protocollo esistente nel carcere di Massama.

“Non so che nome abbia il detenuto suicida”, denuncia ancora, “né se fosse sotto controllo o seguito da uno psichiatra”.

“La situazione nel carcere di Oristano è ancora peggio di quella che denunciano i detenuti”, continua Mocci, esponendo alcune delle situazioni critiche. “Già lo scorso anno avevo fatto presente che pioveva dentro l’edificio e non è cambiato nulla. “Anche d’estate i detenuti stanno esposti al sole per 20 ore, dormo in terra per trovare refrigerio e, se non basta, bagnava il pavimento, quando l’acqua c’è, perché nelle carceri sarde non è disponibile 24 ore. Sul fronte della scuola sono state costruite solo 4 aule per 350 detenuti, non prevedendo che avrebbero potuto voler seguire le lezioni tutti: anche facendo turni, non si riesce a evadere le pratiche scolastiche”.

“Al San Martino non c’è ancora il repartino per i detenuti: è pronto, però manca la firma dell’assessore”, continua Mocci. “L’assessore sardo alla Sanità latita e non dà risposte, nonostante i suoi obblighi per salvaguardare la salute dei cittadini”.

“Non c’è volontà politica in Sardegna verso i problemi carcerari, la Regione non li ha in agenda”, denuncia ancora Mocci, sostenendo che il problema sia in origine: “A Oristano carceri di alta sicurezza non dovevano essere aperti: non c’è struttura pubblica e non c’è amministrazione che regga. La stessa cosa vale per il resto del territorio sardo”.

“Ecco perchè i detenuti protestano”, conclude Mocci, “e hanno ragione”.

Venerdì, 17 settembre 2021