Sui social con i profili della ex fidanzata. Denunciato un operaio

Cronaca La donna si è rivolta ai carabinieri

Foto d'archivio

Senorbì

La donna si è rivolta ai carabinieri

Un operaio di 38 anni è accusato di essersi intrufolato nei profili social della ex convivente per tenerla sotto controllo. La donna si è rivolta ai carabinieri e l’uomo è stato denunciato per accesso abusivo a un sistema informatico.

I fatti sono accaduti a Senorbì. L’operaio, già noto alle forze dell’ordine, è originario di Siurgus Donigala.

Secondo quanto denunciato dalla ex fidanzata, l’uomo in qualche modo era riuscito ad accedere ai suoi profili, anche dopo la fine della loro convivenza, durata circa tre anni.

Questo tipo di reato è modellato sullo schema della violazione di domicilio: in pratica, è come se si entrasse in uno spazio esclusivo senza il consenso del proprietario.

Giovedì, 5 ottobre 2023

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviare alla Redazione di Linkoristano un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

commenta