Successo di pubblico a Sedilo per le due giornate di Zenias de Atonzu e Ichnos

Un grande successo per le due giornate di eventi che hanno animato Sedilo lo scorso fine settimana: tanti visitatori sono andati alla scoperta del borgo in occasione di Zenias de Atonzu e del festival Ichnos.

In apertura l’incontro sulle regole per le corse a cavallo e la presentazione del marchio Zenias

Subito dopo, un importante incontro dal titolo “Diversi nelle tradizioni, uniti nelle regole”, che ha permesso la discussione del decreto che entrerà in vigore il 1° gennaio e disciplinerà processioni e corse storiche di cavalli. “È stato un momento di confronto importante, con degli interventi molto validi”, ha commentato Pes. “Erano presenti i rappresentanti di diversi centri nei quali si svolgono questo tipo di manifestazioni, come per esempio Feltre, e altri anche in collegamento da remoto”.

In sala anche un tecnico del Ministero della Salute, Tommaso di Paolo, tra i redattori del decreto. “Durante l’incontro sono emersi diversi aspetti che auspichiamo vengano presi in considerazione”, ha aggiunto il primo cittadino. “Il fatto che il Ministero abbia potuto toccare con mano cosa significhi per la comunità un evento come l’Ardia, e confrontarsi con le altre realtà, potrebbe essere un punto di svolta e di presa di coscienza sull’importanza di questi eventi religiosi e non. Il tecnico ha parlato con la gente, visto l’entusiasmo e compreso che i bambini nascono con il pensiero e la volontà di poter prendere un giorno parte a queste manifestazioni. Per comprendere appieno degli eventi che riguardano tutta una comunità, è essenziale ascoltare la voce di chi li vive”.