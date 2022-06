È stata un’occasione per riscoprire il passato, ma anche per conoscere i benefici delle erbe spontanee, attraverso la lezione di Agostino Piano.

Agostino Piano spiega i segreti delle erbe spontanee

“Le donne sono state seguite dal comitato Nebidedda di Villacidro per la panificazione. Hanno realizzato il pane con il lievito madre di Villacidro, che è stato lavorato insieme e poi cotto nelle proprie case. Poi, le signore hanno realizzato pasta tradizionale, come malloreddus”, spiega Curridori.

La colorazione della lana

“Ringraziamo la Semm per la professionalità e la serietà nello svolgere il proprio lavoro, tenere a bada 50 donne non è facile! Ringraziamo tutti i partecipanti che sono stati un’ottima compagnia e con le loro conoscenze hanno dato un valore aggiunto a queste lezioni già tanto ricche di tradizione e cultura”, ha concluso poi il Comune.

Grande soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale di San Nicolò d’Arcidano, che si è congratulato con i maestri e gli organizzatori in una nota: “È stata un’esperienza ricca di tradizione, di condivisione, di risate e di tanta buona compagnia. Un viaggio alla scoperta di antiche farine, di pane, di pasta, di erbe spontanee, brebus, filati di lana e stupendi telai. Un fantastico modo per ricominciare a vivere la comunità”.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail