“Subito la rotonda, non più croci sulle nostre strade”. Arborea si mobilita

Arborea

L’appello lanciato stamane dalla sindaca Manuela Pintus alla manifestazione promossa dal Comune

Basta croci e incidenti lungo la trafficata sp 69, che da Arborea porta alla borgata di Luri e a Marceddì. Già tre anni fa erano stati stanziati i fondi per realizzare una rotatoria e mettere così in sicurezza l’incrocio tra le provinciali 69, 50 e la strada comunale 8 Ovest, ma i lavori sono ancora lontani dal partire. Stamane qui è andato in scena un sit-in per sollecitare la Provincia a terminare la progettazione della rotonda e per chiedere una verifica attenta delle condizioni delle strade provinciali che attraversano il territorio di Arborea, in particolare le strade 52 e la stessa 69. Presenti in prima linea la sindaca Manuela Pintus, insieme a diversi esponenti dell’amministrazione e cittadini del paese.

Il Comune di Arborea, inoltre, ha richiesto all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e al Ministero per le Infrastrutture un finanziamento dedicato alla messa in sicurezza delle strade comunali.

Hanno partecipato alla manifestazione anche il sindaco di Terralba Sandro Pili, con alcuni assessori, e il consigliere regionale Emanuele Cera.