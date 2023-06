Su un’auto rubata, scappa alla vista della polizia: arresto e denuncia per un giovane

Cronaca Durante l'inseguimento un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta ha avuto un incidente stradale

Polizia - Immagine d'archivio

Quartu Sant’Elena

Durante l’inseguimento un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta ha avuto un incidente stradale

Guidava senza patente un’auto rubata. E alla vista della polizia si è dato alla fuga, obbligando gli agenti a un inseguimento finito con un incidente stradale. Un giovane di 22 anni, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il ventiduenne è stato individuato da un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta in servizio a Quartu Sant’Elena in una via della città a bordo di una Mini. Alla vista dell’auto della polizia, il conducente ha accelerato dandosi alla fuga a forte velocità ed effettuando manovre pericolose anche contromano.

Durante l’inseguimento l’auto della Polizia (Reparto Prevenzione Crimine) ha dovuto fermarsi perché coinvolta in un incidente stradale. In soccorso è arrivata una Volante del commissariato di Quartu Sant’Elena, che è riusciva a intercettare poco più avanti l’auto in fuga e bloccarla.

Il giovane è stato identificato ed è stato accertato che era sprovvisto di patente. Non solo, la macchina era stata rubata qualche ora prima a Quartu.

Al termine delle formalità di rito, il ventiduenne è stato arrestato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione. Sono state anche rilevate a suo carico diverse infrazioni al Codice della Strada.

Venerdì, 30 giugno 2023

commenta