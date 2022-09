Su Gezetinu, giòbia 8 de cabudanni de su 2022

Cun unu resurtadu de 3.500 bisitadores in is chimbe chidas de abertura, “Tessìngiu”, sa mustra de s’artesanadu sardu de Samugheo, at serradu cun nùmeros mègius de cuddos chi si fiant connotos in antis de sa pandemia.

Ònnia 100 bisitadores, 60 ocannu arribaiant dae sa Sardigna etotu e dae àteras regiones de Itàlia, is àteros fiant turistas de àteros logos, prus che totu ispagnolos, frantzesos e inglesos.

Dd’at fatu a ischire su diretore Baingio Cuccu.

Intra de is chistiones de importu, sa crèschida de sa bèndida de is tapissos in deretura in fiera. E custu, a parre de Cuccu, est acontèssidu gràtzias a unu cuncordu diferente de sa mustra, ma fintzas a sa mòvida noa e a sa libertade prus manna a pustis de sa pandemia.

Pro su chi pertocat sa crèschida de su nùmeru de bisitadores, Cuccu nd’est seguru: su billetu ùnicu pro Tessìngiu e pro su Museu dd’at favorèssida. Inoghe is bisitadores ant pòdidu iscobèrrere comente totu, unu traballu in fatu de s’àteru, s’arribat a otènnere su prodùsisu agabbadu. E custa manera de bìere s’artesanadu dd’ant a torrare a propònnere de seguru.

Baingio Cuccu at espressadu presu mannu fintzas pro sa calidade de is collaboratziones.

“Cussa cun su Fèstival Mirtò nos at permìtidu de nche portare una parte pitichedda de Tessìngiu a Fìgari”, at naradu, “mentras cussa cun sa Fundatzione de Sardigna, at permìtidu de presentare pro sa prima borta in s’ìsula nostra su progetu isperimentale de cultura de su design e de s’artesanadu ArtiJanus/ArtiJanas”.

Intra de is cosas chi Cuccu at antitzipadu pro ocannu chi benit ddoe est unu cuncordu diferente de sa mustra. Tessìngiu at a mudare bisura unu pagheddu e at a sighire in s’àndala de is collaboratziones cun àteras realidades turìsticas chi – a pustis de una prima castiada e connoschèntzia in cussos logos – potzant fàghere lòmpere s’atentu de is turistas a sa mustra manna de Samugheo.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.