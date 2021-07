Su Gazetinu, sàbadu 3 de trìulas de su 2021

Aristanis

Sàbadu 3 de trìulas de su 2021

Mogoredda, a sa fèmina isparèssida dd’ant bida in potecaria – Diat pòdere èssere bia Marina Castàngia, sa fèmina originària de Crabas isparèssida dae carchi mese dae Mogoredda, in ue biviat cun su cumpàngiu. Sa Procura de sa Repùblica de Aristanis aiat pensadu chi esseret morta e aiat ipotizadu fintzas chi dd’aerent morta, ma su procuradore etotu Ezio Domenico Basso at fatu a ischire de una nova in is iscrucullos: una testimòngia narat chi at bidu a sa fèmina in una potecaria acanta de Mogoredda in ue at comporadu una meighina trancuillante in is primos de su mese de maju. Su procuradore Ezio Domenico Basso at fatu un’apellu a totu cussos chi podent dare àteras novas pro agiudare a chircare a Marina Castangia.

Crabas, parchègios in is prajas – Dae oe in is costeras de Crabas movet su pagamentu de is parchègios. Sa tarifa est aguale a cudda de ocannu passadu. Su Comune, semper dae oe, incarrerat fintzas un’àtera filera de servìtzios e, intra de custos, is gabinetos pùblicos cun personale a s’aposta.

Architetos – Aron Murgia est su presidente nou de s’òrdine de is Architetos, Pranificadores, Paesagistas e Allogadores de sa provìntzia de Aristanis. S’annoadura de is càrrigas at portadu fintzas a s’eletzione de su vitze-presidente Giancarlo Lochi, de sa segretària Valeria Casciu e de su tesoreri Roberto Dessì.

Antoni Nàtziu Garau

—–

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22