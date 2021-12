Su Gazetinu, sàbadu 25 de nadale de su 2021

Sa de oe puru at a èssere una Paschighedda piessignada dae sa rinùntzia a is impràssidos e a is bàsidos chi acostumaiamus a nos dare una pariga de annos a oe.

Su prus de sa gente, in sa de duas Paschigheddas dae su cumentzu de sa pandemia, nche at a passare is festas in domo, in famìllia o inghiriadu dae is parentes e dae is amigos prus a istrintu.

A suta de sa mata de Paschighedda, paris cun is donos, a dolu mannu ddoe est fintzas su pistighìngiu pro su crèschere de su nùmeru de is impestos de Coronavirus. Sa currera pro fàghere su tampone in potecaria chi s’est bida in custas dies in antis de is festas nd’est una cunfirma.

E, duncas, est ancoras de importu mannu a sutaliniare su bisòngiu de respetare is règulas de seguresa, afortigadas immoe dae s’intrada in vigèntzia de su decretu nou bogadu dae su Guvernu, chi previdet s’impreu de sa mascheredda in logu abertu e proibit is atropèllios de gente.

Afestamus paris cun is parentes nostros, ma cun cautela e atentu mannu.

Una Paschighedda bella a totus!

Antoni Nàtziu Garau