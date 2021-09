Su Gazetinu, sàbadu 18 de cabudanni de su 2021

Mortu a manos suas in presone – Unu presoneri de su Sud de Sardigna s’est mortu a manos suas etotu in su presone de Màssama. Est acontèssidu su mese passadu, ma sa nova nd’est essida a pìgiu in custas dies, a pustis de s’apellu chi 160 presoneris ant fatu a su capu de s’Istadu Mattarella e a sa ministra de sa Giustìtzia Cartabia, pro chi assegurent cunditziones de vida mègius in s’istitutu de pena aristanesu.

Isport mundiale – Sunt duos is apuntamentos cun s’isport mundiale in provìntzia de Aristanis in custa coa de chida. In sa pista Le Dune de Arriora is campiones de su motocross faghent a trivas pro bìnchere incosciados a is mototzicletas, mentras in Arborea s’isfida est intra de is cadderis de s’endurance. A sa triva ddoe pigant parte fintzas unos cantos caddos de s’emiru de Dubai.

Antoni Nàtziu Garau