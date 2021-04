Su Gazetinu, sa Sardigna dae oe torra in zona ruja

Sa Sardigna dae oe torra in zona ruja

Dae oe movet torra in Sardigna sa zona ruja prevìdida pro s’emergèntzia de su Coronavirus. Sunt medas is istringhiduras chi bolent respetadas.

Transiduras. Totu is transiduras sunt proibidas, francu cussas chi si faghent pro chistiones de salude, traballu o apretu. A prus de non si pòdere mòvere a intro de sa Regione, est proibidu fintzas a si transire a intro de su comune etotu. Pro si mòvere cando est permìtidu, serbit s’autotzertificatzione. Faghet a essire pro andare a is butegas abertas, chi sunt isceti cussas chi faghent servìtzios essentziales.

Butegas. Su prus de is butegas in zona ruja depent abarrare serradas. Is butegas chi podent abèrrere sunt isceti cussas chi bendent benes de prima netzessidade e chi faghent parte de s’elencu de is atividades essentziales.

Tzilleris e ristorantes. Tzilleris e ristorantes depent abarrare serrados. Podent traballare faghende leare a domo is mandiares e sa cosa de bufare e cun is cunsignas a domo. Is mandiares e sa cosa de bufare si nche podent leare a domo fintzas a is ses de merie (pro is tzilleris) e fintzas a is deghe de note (pro is ristorantes). Sa cunsigna a domo de sa cosa de papare/bufare, imbetzes, non tenet làcanas de oràriu.

Iscola. Abarrant abertos is asilos-niu, sunt asseguradas in presèntzia fintzas is fainas de is iscolas de sa pipiesa, de is elementares e de is dischentes de su primu annu de is iscolas mèdias. Is fainas didàticas de sa de duas e de sa de tres classes de s’iscola mèdia e de is iscolas superiores si faghent isceti a tretu, in lìnia. Si podet fàghere atividade in presèntzia, si serbit a impreare laboratòrios o si est pretzisu pro apoderare una relata educadora pro s’inclusione de dischentes cun disabilidade e/o cun bisòngios educativos ispetziales. Sa norma balet fintzas a su 30 de abrile.

Fainas motòrias e isport. Fainas motòrias e passigiadas si podent fàghere, ma acanta de domo ebbia e dae is chimbe de mangianu a is deghe de note. Abarrant serradas piscinas e palestras, ma fintzas is tzentros pro s’isport. Is parcos sunt abertos. A bitzicleta o currende a pee si podet essire dae su comune de residèntzia, bastet chi custa transidura serbat a sa faina isportiva ebbia.

Lunis, 12 de abrile de su 2021

L'articolo Su Gazetinu, sa Sardigna dae oe torra in zona ruja sembra essere il primo su LinkOristano.it.