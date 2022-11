Su Gazetinu, mèrcuris 9 de onniasantu de su 2022

In Aristanis giòvanos meda non tenent traballu – Su 15,3% de is giòvanos de sa provìntzia de Aristanis est sena de traballu. Est unu cuadru chi ponet pistighìngiu su chi nde essit dae su raportu “Giòvanos chi no andant a iscola, chi non sunt impreados e chi non sighint formatzione peruna intra de diferèntzias e disvàrios. Chirchende polìticas pùblicas noas”, unu progetu fatu dae sa CGIL a manos de pare cun ActionAid.

Is ùrtimos datos disponìbiles sunt cussos de su 2020. Ant pigadu in cunsideru is giòvanos intra de 15 e 34 annos chi non tenent ocupatzione peruna, nemmancu fatu fatu, e chi amegant de chircare unu traballu.

In totu Itàlia una situatzione peus s’agatat isceti in duas provìntzias: sa de Messina (22,8%) e sa de Fògia (17,2%).

In totu Europa s’Itàlia est s’istadu chi tenent su nùmeru prus artu de giòvanos disocupados e no ativos. In su 2020 fiant 3 milliones e, de custos, prus de sa metade fiant fèminas. In is ùrtimos postos, duncas, ddoe est ancoras su sud de Itàlia.

In biddas meda de Sardigna non ddoe est sa politzia locale – Sunt medas is comunes de s’ìsula chi non tenent personale de politzia locale. Sunt 52 is biddas in ue non ddoe at abarradu operadore perunu. Fintzas pro parare fronte a custa dificultade est nàschida sa proposta de lege 269 chi previdet una reforma de sa disciplina regionale de is servìtzios de politzia locale e su promovimentu de polìticas integradas de seguresa urbana.

Sa Cummissione regionale Autonomia e Reformas, ghiada dae su consigieri de sa Lega Andrea Piras, at ascurtadu is assòtzios AsPol, Anvu e Ancupm, chi ponent paris unos tres mìgia intra de agentes e cumandantes de politzia locale.

Is assòtzios ant domandadu a sa Regione de fàghere nàschere un’iscola de formatzione chi imparet protzeduras aguales pro totu su territòriu sardu. AsPol, Anvu e Ancupm, in prus, ant propostu de pònnere unu nùmeru ùnicu regionale pro assegurare unu coordinamentu prus forte intra de totu is entes locales.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22