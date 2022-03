Su Gazetinu, mèrcuris 9 de martzu de su 2022

Su de si cojuare oru-oru de mare o inghiriados dae monumentos antigos – Dae inoghe a pagu tempus at a fàghere a si cojuare in sa tirighedda de terra de Santu Giuanni de Sinis, in Maimoni, in Mari Ermi, in Is Arutas e fintzas in s’àrea archeològica ammajadora de Tharros.

Ddu previdet una delìbera aprovada dae sa Giunta comunale de Crabas, ghiada dae su sìndigu Andrea Abis. Is logos ispantosos seberados dae sa Giunta sunt oto. A cussos giai remonados si ddoe atzunghent fintzas sa pratza de Istàniu, chi s’incarat a s’istàniu de Crabas, e sa biddighedda ammajadora de Santu Sarbadori de Sinis.

Duas chidas a oe su Consìgiu comunale de Crabas aiat aprovadu su regulamentu pro sa tzelebratzione de is cojas tziviles e pro sa formatzione de is uniones tziviles. S’iscritu in àula dd’aiat presentadu sa vitze-sìndiga Alessandra Pinna. Su documentu dd’aiant aprovadu cun 10 votos in favore e cun duos consigieris chi no aiant votadu.

Sa Giunta comunale immoe at incarrigadu is ufìtzios de istabilèssere e cuncordare totu is cumpriduras afatantes chi naschent dae su sèberu de custos logos in ue si podent tzelebrare is cojas e is uniones tziviles.

Sa Giunta, in prus, at domandadu a is “Servìtzios demogràficos pro sa tzitadinàntzia” de retzire is domandas de prenotatzione dae parte de is tzitadinos interessados.

Su sistema de tarifatzione dd’at a aprovare sa Giunta etotu cun un’àtera delìbera.

Sa punna de su Comune de Crabas est su promovimentu de su turismu e su setore de is cojas e de is uniones tziviles. In is ùrtimas chidas a is ufìtzios comunales ddoe at arribadu domandas meda. Sunt medas is còpias sardas e continentales chi diant chèrrere pronuntziare su “eja” pare-pare in su Sinis. E ddoe at fintzas gente chi arribat dae s’èsteru.

Antoni Nàtziu Garau

