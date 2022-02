Su Gazetinu, mèrcuris 9 de freàrgiu de su 2022

Maschereddas, règulas noas – Dae chenàbura chi benit, 11 de freàrgiu, nche ruet s’òbligu de si pònnere is maschereddas in logu abertu, ma tocat a si ddas portare in fatu e a si ddas pònnere s’incapitamus in un’atropèlliu de gente.

Abarrat, imbetzes, s’òbligu de si ddas pònnere in logu serradu.

Dd’apostìvigat s’ordinàntzia firmada dae su ministru de sa Salude Roberto Speranza. Fintzas a su 31 de martzu, si ddoe leghet, “est de òbligu in totu su territòriu natzionale a si pònnere is trastos de amparu de is bias de sa respiratzione in logu serradu, francu in is domos privadas” e “in logu abertu est de òbligu in totu su territòriu natzionale a portare in fatu is trastos de amparu de is bias de sa respiratzione e de si ddos pònnere s’in casu incapitet de s’agatare in mesu a atropèllios o a cambaradas de gente”.

S’ordinàntzia narat chi s’òbligu de si pònnere sa mascheredda non ddu tenent: is pipios chi tenent prus pagu de ses annos; is persones cun maladias o disabilidades chi non permitint de si pònnere sa mascheredda e is persones chi depent comunicare cun unu disàbile e chi sa mascheredda ddis istorbat; is persones chi faghent isport. Abarrant in vigèntzia, comente si siat, is protocollos e is lìnias ghia pro firmare is impestos prevìdidos pro is atividades econòmicas, produsidoras, amministrativas e sotziales, e is lìnias ghia pro su consumu de màndigos e de bìbitas in is logos pùblicos o abertos a su pùblicu. S’ordinàntzia narat fintzas chi “s’impreu de is trastos de amparu de is bias de sa respiratzione s’atzunghet e non remplasat is àteros disponimentos pro firmare s’isparghidura de su virus SarsCoV-2”. S’ordinàntzia produet efetos cumentzende dae s’11 de freàrgiu de su 2022 e fintzas a su 31 de martzu de su 2022.

Antoni Nàtziu Garau

