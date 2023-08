Su Gazetinu, mèrcuris 9 de austu de su 2023

S’ògiu, richesa de Sardigna – Sa Sardigna, s’ischit, est terra de licanias. A prus de su binu e de is màndigos de sa coghina isulana, comente a sa pasta fata cun sìmula de trigu tostu o is durches o sa petza arrustu o fata a cassola, nche tenimus fintzas un’àteru produsimentu chi si sèberat pro sa sintzeresa sua: s’ògiu.

Su 2022 est istadu un’annu de record pro su produsimentu de olia e de ògiu: ddu narat s’assòtziu de produsidores Apos, chi faghet parte de sa Coldiretti. In provìntzia de Aristanis isceti ant produidu 97.140 chintales de olia e 13.940 chintales de ògiu, agiomai a tres bortas de su produsimentu de su 2021, annus horribilis cun su fogu mannu chi in su mese de trìulas aiat degolliadu su Monteferru e una parte de sa Pianalza.

Ma su 2022 at propassadu fintzas su produsimentu de su 2020, cando in provìntzia de Aristanis aiant prodùsidu 87.450 chintales de olia e 11.200 chintales de ògiu.

Su produsimentu de su 2022 in Sardigna, imbetzes, est istadu de 433.990 chintales de olia e 64.830 chintales de ògiu. Litros e litros de ògiu chi ant fatu balangiare a s’ìsula su de sete postos a livellu natzionale pro produsimentu de ògiu, segundu is datos de s’Istat torrados a elaborare dae Laore.

Unu datu, però, ponet pistighìngiu a s’Apos: intra de su 2010 e su 2020 in totu su territòriu natzionale s’est connota un’ismèngua de is siendas agrìculas de su 35 %. Sa Sardigna s’est firmada a suta de sa mèdia, cun una pertzentuale de su 31 %. Faghet pensare però su fatu chi 13 annos a oe is siendas produsidoras fiant 31.212, mentras in su 2020 nde sunt caladas a 20.382.

S’Apos, sotziedade cooperativa agrìcula Op pro su setore de s’ògiu de olia, de s’olia cunfetada e àteros produsimentos, in Sardigna nche tenet unos milli sòtzios. Ma sa provìntzia de Aristanis si sèberat cunforma a is àteras provìntzias, cun a penas 25 sòtzios deretos. In Sardigna is sòtzios Apos tenent una cantidade de terra prena de unos 2.200 ètaros e produent ònnia annu 1.600 chintales de ògiu ermanu.

“Sa provìntzia de Aristanis est una cussòrgia istòrica pro su produsimentu de olia e de ògiu. Sa punna nostra”, at decraradu su presidente de s’Apos Antonello Fois, “est sa de pònnere paris a intro de s’assòtziu nostru su potentziale produsidore de olia e de ògiu, a manera de permìtere a is siendas de intrare in unu tzìrculu virtudosu e de sighire a prodùere cun profetu in custu setore”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.