Su Gazetinu, mèrcuris 8 de martzu de su 2023

Ddi narant “Sinnos chi si faghent Boghe” a s’acòrdiu intra de s’assòtziu Prospettiva Donna chi gestit is Tzentros antiviolèntzia de Aristanis e de Terranoa e su Consìgiu regionale de s’Ente Natzionale de is Surdos, presentadu eris in sa tzitade de Lionora. Su protocollu est su primu in Itàlia.

Sa punna est sa de permìtere a is tzentros antiviolèntzia de assegurare un’agiudu prus atzivu a is fèminas surdas. S’acòrdiu naschet pro agiudare a is fèminas chi tenent dificultades a intèndere in su propassare is impèigos in sa comunicatzione cun chie ddas diat pòdere agiudare a si nde iscabùllere de una situatzione de sutamissione o de abusu.

A su personale de is tzentros antiviolèntzia – gràtzias a sa cumpetèntzia de s’Ens – dd’ant a formare pro ascurtare a is fèminas chi bolent comunicare sa violèntzia cun su limbàgiu de is sinnos, respetende sa privacy.

Is fèminas chi tenent bisòngiu de si pònnere in cuntatu cun su Tzentru antiviolèntzia de Aristanis ddu podent fàghere iscriende una e-mail a s'indiritzu

“Is tzentros antiviolèntzia sunt impignados pro agiudare a is fèminas chi sufrint de formas de violèntzia fìsica o psicològica a propassare is impèigos de comunicatzione”, at naradu sa presidente de s’assòtziu Prospetiva Donna, Patrizia Desole, in sa presentada de su protocollu.

Is interventos de su presidente de su Consìgiu regionale e de su presidente de sa setzione aristanesa de s’Ens, Sergio Cao e Aldo Moreggio, ant chertu sutaliniare s’importu de custu acòrdiu pro “sarvare a medas fèminas surdas dae una situatzione de violèntzia e de perìgulu”.

In s’addòbiu de Aristanis ddoe fiant fintzas Roberto Careddu, legale dell’Ens; Francesca Marras, responsàbile de su Tzentru antiviolèntzia de Aristanis; Carla Concas, psicoterapèuta e coordinadora de su Tzentru antiviolèntzia e domo de amparu de Terranoa; Francesca Ortu, responsàbile de sa domo de amparu de Aristanis e Simonetta Ortu, intèrprete LIS de su Consìgiu regionale de sa Sardigna.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.