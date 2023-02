Su Gazetinu, mèrcuris 8 de freàrgiu de su 2023

Unu caminu in lìnia pro is chi dda bolent acabbare cun su pipare. Su progetu, finantziadu dae sa Regione Sarda, ddu promovet sa sea provintziale de Aristanis de sa Lega Italiana pro sa gherra contras de is Tumores, sa LILT.

Sa faina proposta dae sa LILT faghet parte de su programma “Imparare a si tènnere a contu in is caminos de sanamentu de sa maladia, riabilitatzione e intrada torra in su mundu de su traballu pro fèminas interessadas dae neoplasia in sa mammidda”.

Su cursu, chi est gratis, est abertu a fumadores no isceti de sa provìntzia de Aristanis, ma de totu sa Sardigna. Si prevident 12 addòbios. Su primu at a èssere martis 28 de freàrgiu, dae is ses de merie a is oto.

Pro ddoe pigare parte tocat a tzerriare a sa LILT a intro de su 17 de freàrgiu. Is residentes in provìntzia de Aristanis podent telefonare a su nùmeru 340/6109281, is de Casteddu a su nùmeru 348/76016340, is de Nùgoro a su nùmeru 347/3208583.

“Sa gherra contras de su tabacu est una de is tareas prus de importu de sa LILT”, narat sa presidente provintziale de sa Lega Italiana pro sa gherra contras de is Tumores, Eralda Licheri, “pro cussu, dae annos meda, cuncordamus cursos a in ue ddoe pigat parte semper gente meda”.

“De 100 persones chi s’ammalàidant de tumore a purmones”, sighit Licheri, “85 sunt fumadores o ex fumadores. Sa sigareta ingendrat unu muntone mannu de maladias. Su de gherrare contras de custa dipendèntzia, duncas, tenet unu valore istratègicu de importu mannu”.

In antis de sa pandemia de Covid-19 sa LILT de Aristanis cuncordat cursos pro dd’acabbare de pipare in presèntzia fìsica. A pustis ddos at cuncordados in lìnia, in sa retza. “Tres annos a immoe”, acabbat sa presidente provintziale de sa LILT, “pro more de is proibimentos acapiados a sa pandemia nos est tocadu a isperimentare àteras maneras. Sa retza est una manera de importu, pro ite ca lompimus a interessare prus gente chi, bivende a tesu dae Aristanis, non diat pòdere sighire su cursu in presèntzia”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.