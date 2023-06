Su Gazetinu, mèrcuris 7 de làmpadas de su 2023

Intra de nodas de pianofortes, violinos e clarineddos, is iscolas de Aristanis sighint a otènnere prèmios in is cuncursos musicales prus de importu de Itàlia dedicados a is iscolas.

Cumentzamus dae is dischentes de s’iscola mèdia “L. Alagon”, chi su mese passadu ant bintu su primu prèmiu generale in su de trèighi cuncursos musicales “A s’acordare faghet semper” de Trento. Is pitzocheddos, chi in medas ant bintu fintzas in unas cantas categorias individuales, a sa torrada dae su cuncursu is cumpàngios ddos ant retzidos comente a eroes, cun istrisciones de benebènnidu e unu muntone de impràssidos a istrintu.

S’istitutu superiore “Benedetto Croce” e is iscolas mèdias “Grazia Deledda” si sunt seberados imbetzes in su cuncursu musicale “Iscola in Mùsica”, chi dd’ant fatu in Verona dae su 21 a su 26 de maju. De su cursu musicale de su MagiCroce ocannu ddoe ant pigadu parte unos sessanta istudiantes, chi ant otentu reconnoschimentos meda: sa prima bìnchida est arribada pro su pianista giòvanu Daniele Sogus, chi at otentu su primu prèmiu sonende mùsicas de Chopin.

Ma fintzas is dischentes de s’Istitutu “G. Deledda” ant acabiddadu unu muntone mannu de primos prèmios: sa bellesa de noe, cun su pianoforte sonadu a sa sola e a bator manos, cun sa cambarada chi sonat su violinu, su flàutu e su clarineddu. A prus de custos primos postos, ant incungiadu bìndighi segundos postos e ses tertzos postos.

Sutzessu mannu, in fines, pro is istudiantes de s’Istitutu cumprensivu 2 “Bellini”, chi in Igrèsias ant pigadu parte a sa de binti editziones de su Fèstival natzionale de sa mùsica “Gian Piero Cartocci” e a su concursu musicale “Gavino Gabriel” de Seurgus Donigala.

In Igrèsias unu muntone mannu de prèmios in sa categoria a duos e a tres sonadores e in is cambaradas formadas dae non prus de oto sonadores. Ma reconnoschimentos de importu sunt arribados fintzas dae su teatru comunale de Seurgus Donigala: primu postu pro s’orchestra, s’ensamble e in is categorias a duos e a tres sonadores.

Antoni Nàtziu Garau

