Su Gazetinu, mèrcuris 7 de cabudanni de su 2022

“Isparanniare luegos in totu Europa, pro si preparare a bortas sa Rùssia non firmet is fruniduras de gas”. Custa est sa tarea de su regulamentu publicadu dae su Ministeru de su Tramudu ecològicu.

Intra de is disponimentos chi si prevident ddoe est s’ismèngua de unu gradu in su callentamentu de is domos e de is ufìtzios, s’ismèngua de un’ora ònnia die de allughidura de is impiantos de callentamentu e de bìndighi dies in totu s’istajone.

Is temperaduras asseguradas dae is impiantos de callentamentu nd’ant a dèpere calare a 17° pro is fàbbricos industriales, artesanales e pro is àteros de custa genia, e a 19° pro totu is àteros fràigos, cun duos grados in prus o in mancu.

Su disponimentu no at a pertocare is utèntzias sensìbiles.

Si pensat chi s’aplicu de totu custos disponimentos de isparànniu inditados in su regulamentu nou at a portare a unu potentziale de 5.3 milliardos de metros cubos de gas, cunsiderende fintzas sa crèschida de produsimentu de energia elètrica dae àteros combustìbiles diferentes de su gas e s’isparànniu in is oras de allughidura de is impiantos de callentamentu. Ma tocat a ddoe atzùnghere is cumportamentos virtudosos chi su Mite at a favorèssere cun campànnias de sensibilizatzione de is tzitadinos.

Is disponimentos de su Mite paris cun is cumportamentos de is tzitadinos in s’impreu intelligente de s’energia at a portare a un’ismèngua de is consumos de su 15 % chi previdet su Regulamentu UE, chi bolet nàrrere duncas 8.2 milliardos de Istandard metru cubu de gas naturale.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.