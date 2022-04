Su Gazetinu, mèrcuris 6 de abrile de su 2022

Istorbos mannos in provìntzia de Aristanis puru pro more de sa mancàntzia in cummèrtziu de pellet, su prodùsidu chi si otenet dae sa linna, impreadu in domos meda pro fàghere funtzionare istufas o brusiadores de is impiantos de callentamentu. Oramai, giai dae unas cantas chidas, sunt pagos a beru is butegas in ue si podet comporare.

Custa puru est una cunsighèntzia de sa gherra in Ucraina e de s’incarimentu de is prètzios de s’energia. Polònia e Isvètzia, pro remonare solu duos de is Paisos produsidores de pellet, ant ismenguadu totu in una s’esportatzione de su materiale: antzis, ant cumentzadu a nde importare dae àteros Paisos, pro ite ca est crèschidu meda su bisòngiu de custu materiale in su territòriu issoro.

Is ùnicos produsidores chi podent mandare pellet a s’Europa pro immoe sunt su Brasile e su Cànada, ma is pagos container a disponimentu sunt caros meda.

Unas cantas siendas chi traballant in su portu de Aristanis e chi sunt impignadas in su cummèrtziu de su pellet amegant de s’organizare pro fàghere arribare su materiale dae s’Amèrica, ma in s’interis calicuna de custas siendas at postu a su personale suo in cassa integratzione pro more ca mancat su pellet.

Su mercadu amegat de connòschere una simana de dificultade manna. Su pagu pellet chi s’agatat est incaridu meda, pro more de custa situatzione internatzionale e unos cantos bendidores de pellet, pro su chi pertocat is forniduras de s’ierru imbeniente, sunt pighende is prenotatziones a intro de su mese de trìulas. S’ispera pro totus est chi is cosas mudent a sa lestra.

Antoni Nàtziu Garau

