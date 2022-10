Su Gazetinu, mèrcuris 5 de santugaine de su 2022

Crabas, Gigantes – Manneddu est torradu a Crabas. Su gigante de Mont’’e Prama, pro sa torrada sua a domo, ddoe at agatadu a is pitzocheddos de is iscolas chi nche dd’ant acumpangiadu a sa sala de su Museu tzìvicu Giovanni Marongiu, in ue ddoe sunt is àteras isculturas seberadas pro su primu cuncordu de is Gigantes in sa bidda oru oru de s’istàniu. A Manneddu (193 tzentìmetros de artària e 330 chilos de pesu) dd’aiant postu custu nùmene pro ite ca fiat su prus mannu de is repertos agatados in is annos Setanta de su sèculu passadu e oe est sa prima de is isculturas chi s’agataiant acasagiadas foras dae Crabas chi torrat a domo, a sa terra sua. In sa tzerimònia fata pro sa torrada de Manneddu su sìndigu de Crabas Andrea Abis e su presidente de sa Fundatzione Mont’’e Prama Anthony Muroni ant sutaliniadu s’importu de torrare a pònnere paris totu is istàtuas de su cumplessu monumentale crabarissu. Sa diretora de sa Fundatzione Nadia Canu at fatu a connòschere a is istudiantes presentes s’istòria de su gigante.

Aristanis, De Castro – Sa muralla de su portigheddu de Turre Manna at a èssere prus bella gràtzias a unu murale fatu dae is istudiantes de su Litzeu artìsticu de Aristanis. Pro pònnere cambas a s’idea ddoe at a bòlere unu traballu de prus de un’annu. Sa collaboratzione intra de su De Castro de Aristanis e is Marinas Aristanesas at a permìtere de acumprire su progetu chi at a fàghere parte de is fainas in programma pro s’annu de iscola imbeniente. Sa cunfirma est arribada dae su dirigente, Pino Tilocca.

Su Litzeu clàssicu, imbetzes, at a sighire sa collaboratzione cun su Fèstival Librevento de Igrèsias. Si previdit fintzas sa partetzipatzione a su Prèmiu Morrione, unu cuncursu in contu de su giornalismu iscruculladore. Su De Castro at a traballare cun sa Caritas e cun s’Osvic e fintzas cun sa Càmera Penale de Aristanis, chi at a contivigiare unas cantas fainas pro resonare cun is dischentes de chistiones de giurisprudèntzia. Una cunventzione noa cun su Cip, in prus, at a interessare a is istudiantes disàbiles de Terraba.

Antoni Nàtziu Garau

