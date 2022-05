Su Gazetinu, mèrcuris 4 de maju de su 2022

Santziones graes cun s’ordinàntzia noa contras de su fogu – Sa Regione Sardigna at inasprèssidu meda is contraventziones pro chie non respetat s’ordinàntzia contras de su fogu. Is violatziones a is proibimentos ant a pòdere prevìdere contraventziones fintzas a 50.000 èuros cunforma a is 5.000 de oe. Un’esempru: si fintzas a eris chie manigiaiat farches mecànicas e mietitrèbias foras de unu padente e non portaiat un’estintore in fatu arriscaiat de nde buscare una contraventzione de 100 èuros, dae oe sa contraventzione at a èssere de 10.000 èuros. Custu prevident is inditos regionales noos contras de su fogu, aprovados in is dies passadas dae sa Giunta ghiada dae su presidente Christian Solinas.

Immoe est a bìere comente sa populatzione at a retzire su provedimentu. Pro ite, si fintzas a immoe una distratzione diat èssere costada a su distratu una chentina de èuros e una sabunada de conca bella, dae oe ddi costat deghe bortas de prus.

“Intra de is novas”, at naradu s’assessore regionale de s’ambiente Gianni Lampis, “unas cantas mudaduras cussigiadas dae is Vìgiles de su Fogu pro is insediamentos turìsticos e de recreu, is disponimentos in contu de impiantos ìdricos, is ainas e is mezos pro parare fronte a su fogu, s’agiornamentu de is zonas de previsione de s’arriscu de fogu e is santziones amministrativas”.

“Sa data de essida de su Bulletinu de previsione de su perìgulu dd’ant antitzipada dae su 1 de làmpadas a su 15 de su mese de maju. Su Bulletinu assegurat ònnia die in manera crara su livellu de allerta in is 25 zonas chi est partzidu su territòriu regionale”.

“Is sardos tenent ancoras craru su regordu de is fogos chi ant interessadu sa Sardigna s’istadiale passadu”, at naradu su presidente de sa Giunta regionale, Christian Solinas. “E duncas, a prus de bogare is inditos pro sa Campànnia contras de su fogu pro su 2022, est pretzisu fintzas a apretare unu sentidu de responsabilidade prus mannu dae parte de sa gente e su respetu de s’ambiente, isperende in s’istima pro s’ìsula nostra, chi tenent no is sardos isceti ma fintzas is turistas meda chi onni annu benint a Sardigna”.

Antoni Nàtziu Garau

—–

